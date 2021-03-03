16
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
03-03-2021
|
09:00
A-
A+
A+
A-
روى وزير الدولة للشؤون الإفريقية في السعودية أحمد قطان، قصة طرد الملك فهد بن عبد العزيز للسفير الأميركي ورفضه أن ينام في الرياض بعد أن وجه انتقادات للسعودية بسبب صفقة صواريخ صينية.
وقال قطان خلال مقابلة مع برنامج "الصورة": "تم تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بشراء صواريخ صينية للمملكة العربية السعودية... وكان الأمير بندر كلما يذهب إلى بكين تبدي السفارة الإسرائيلية امتعاضها للأميركيين، وكان الأمير بندر يقول لهم إن سفرياتي هذه لدعم العراق في حرب إيران".
وأضاف: "بعد أن اكتشفوا الصواريخ في المملكة وصل وفد لمقابلة الملك فهد للاحتجاج على هذه الصواريخ وكان، أظن فيليب حبيب، والسفير الأميركي اسمه هوران"، مشيرا إلى أن "السفير الأميركي تحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام فهد بن عبدالعزيز يحتج على الذي حدث ويتساءل عن سبب عدم إخبار الأميركيين، فأسمعه الملك فهد رحمة الله عليه ما لم يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله العظيم ألا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية في الظهران وبات هناك ثم طرد".
وختم قطان قائلا: "اجلب لي دولة طردت السفير الأميركي من قبل".
المصدر:
CNN
تابع
الأكثر قراءة
بعد وصوله أمس إلى 10 آلاف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد وصوله أمس إلى 10 آلاف.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
08:46 | 2021-03-03
03/03/2021 08:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
Lebanon 24
وفاة امرأة بنزيف في المخ بعد أيام من التطعيم بلقاح كورونا
17:00 | 2021-03-02
02/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إليسا وتغريدة لافتة عن سبب الوفاة: "كانوا مصريين يسجلوها كورونا"
Lebanon 24
الموت يؤلم إليسا وتغريدة لافتة عن سبب الوفاة: "كانوا مصريين يسجلوها كورونا"
16:03 | 2021-03-02
02/03/2021 04:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
Lebanon 24
الشارع يغلي على وقع ارتفاع الدولار.. قطع طرقات واحتجاجات في هذه المناطق (فيديو)
20:54 | 2021-03-02
02/03/2021 08:54:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلة سقطت من الطابق 12! (فيديو)
18:00 | 2021-03-02
02/03/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2021-03-03
الخارجية الروسية ترد على الاتهامات الأميركية حول الأسلحة الكيماوية
12:00 | 2021-03-03
"الشرق الأوسط الجديد".. فريدمان يتحدّث عن تطوّر كبير في المنطقة
11:30 | 2021-03-03
شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر (فيديو)
11:00 | 2021-03-03
شاهدوا لحظة تدمير طائرة مفخخة كانت في طريقها إلى السعودية (فيديو)
10:30 | 2021-03-03
تصريح أميركي جديدة عن الغارة على سوريا.. "لم نرَ أثرها"
10:05 | 2021-03-03
انفجار قرب مركز اختبارات كورونا في هولندا
فيديو
شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر (فيديو)
Lebanon 24
شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر (فيديو)
11:30 | 2021-03-03
03/03/2021 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وزير سعودي يروي كيف "طرد" الملك فهد السفير الأميركي.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-03-03
03/03/2021 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لعشّاق التصوير.. "سوني" تكشف عن مواصفات كاميرتها الجديدة! (فيديو)
21:00 | 2021-03-02
03/03/2021 12:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact