قصف قاعدة عين الأسد في العراق بأربعة صواريخ كاتيوشا.. هذه آخر التفاصيل

قال مصدر أمني عراقي إن قاعدة عين الأسد في الأنبار، غرب العاصمة العراقية بغداد، تعرضت لقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا.





وذكرت مصادر الشرطة احتراق الشاحنة التي كانت تحمل منصة الصواريخ. من جهتها، أضافت مصادر للعربية أنه تم العثور على منصة إطلاق صواريخ في البغدادي بمحيط قاعدة عين الأسد.وذكرت مصادر الشرطة احتراق الشاحنة التي كانت تحمل منصة الصواريخ.

بدورها، قالت مصادر عراقية لـ"سكاي نيوز" إنّ القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية



وقاعدة عين الأسد، هي إحدى أكبر القواعد العسكرية العراقية، وتتواجد فيها قوات التحالف الدولي، بينها 1500 جندي أميركي، هم الجزء الأكبر، إلى جانب آلاف الجنود العراقيين.



وقصفت إيران بصواريخ بالستية في 2 كانون الثاني 2020، قاعدة عين الأسد، ردّاً على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بضربة أميركية في بغداد قبلها بخمسة أيام، في منعطف خشي كثيرون من أن يؤدّي إلى نزاع مفتوح على الأرض العراقية.