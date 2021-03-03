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"داعش" أعلن مسؤوليته عن مقتل 3 عاملات في مجال الإعلام شرق أفغانستان أمس

Lebanon 24
03-03-2021 | 10:00
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل ثلاث عاملات في مجال الإعلام شرق أفغانستان مساء أمس.

وأكد التنظيم إن مقاتليه "استهدفوا ثلاث موظفات في محطة تلفزيونية في مدينة جلال اباد شرق البلاد، وفقا لما ذكره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت.

وذكر مسؤولون أفغان أن ثلاث فتيات يعملن في محطة تلفزيون (انعكاس) وتتراوح أعمارهن بين 18و20 عاما لقين حتفهن وأصيبت رابعة بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهن وهن عائدات من العمل.
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