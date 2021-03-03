عربي-دولي

تصريح أميركي جديدة عن الغارة على سوريا.. "لم نرَ أثرها"

Lebanon 24
03-03-2021 | 10:30
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قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إنه لا يمكن حتى الآن، الحديث عن أي نتائج "مرئية" للضربات الجوية الأخيرة في سوريا، إلا أن السلطات الأميركية تتوقع أن الأهداف قد تحققت.

وخلال إفادة صحفية يوم الثلاثاء، طلب أحد الصحفيين من كيربي تقدير الضرر الذي أصاب الخصم نتيجة الضربة، وقال: "هل يمكن معرفة ما إذا كان الهجوم قد تسبب بعواقب بالنسبة لحركة أو قدرات المليشيات. هل قلل من التهديد الذي تمثله؟"، على حدّ تعبيره. 

ورد ممثل البنتاغون: "لا أعتقد أننا لاحظنا أي تأثير مرئي حتى الآن. بدون شك، لن أناقش القضايا المتعلقة بالاستخبارات".

وأضاف كيربي: "آخر شيء أود إضافته، لقد قلت هذا الأسبوع الماضي: أحد الأهداف التي أردنا تحقيقها بهذه الضربة كان منع الهجمات المستقبلية من قبل التشكيلات المسلحة على عناصرنا، وعلى منشآتنا، وعلى شركائنا العراقيين. بالطبع، نأمل أن تكون هذه النتيجة قد تحققت. منذ الضربة الأسبوع الماضي، لم تحدث هجمات من قبل الجماعات المسلحة".

ونوه كيربي، بأنه وفقا لتقديرات الجانب الأميركي، أسفرت الضربة عن مقتل أحد عناصر المجموعات المسلحة الشيعية وإصابة اثنين آخرين.
المصدر: تاس
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