شاهدوا لحظة تدمير طائرة مفخخة كانت في طريقها إلى السعودية (فيديو)

نشر التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مقطع فيديو للحظة اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة استهدفت الأراضي السعودية، أمس الثلاثاء.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع الفيديو بتعليق: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، حسب تعبيرها.

#فيديو| قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.#واس_عام pic.twitter.com/N80m11H0ZD

— واس العام (@SPAregions) March 2, 2021

وتقود السعودية، منذ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.