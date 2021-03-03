عربي-دولي

انهيار دموي لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر

Lebanon 24
03-03-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-799148-637503612248163084.PNG
Doc-P-799148-637503612248163084.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي 7 طلاب بوليفيين، أمس الثلاثاء، وجرح 4 آخرون بسقوط طابق في جامعة مدينة El Alto البعيدة في الغرب البوليفي 20 كيلومترا عن العاصمة لاباس، بعد انهيار سور الطابق الواقي من تدافع من كانوا فيه، وعددهم أكثر من 150 طالبا، أعمارهم بين 21 و23 سنة، فهوى الواحد بعد الآخر إلى مصيرهم المحتوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

 

وبحسب فيديو التقط مشاهده أحد الطلاب بهاتفه المحمول، يتضح أن التدافع كان على أشده بين المزدحمين، حين اندلع شجار لا تظهر معالمه في الفيديو، إلا أن الإعلام المحلي ذكر أنه تطور إلى اشتباكات بالأيدي، فلم يقو الدرابزين على الضغط، وانهار فجأة، وسريعا هرعت فرق الطوارئ والإنقاذ، كما ورجال الإطفاء والشرطة المحلية وحاولوا تقديم المساعدة قدر الإمكان، وتم نقل الطلاب الجرحى إلى مستشفيات مختلفة، بينما لم يتم الكشف عن سبب الشجار.

المصدر: العربية

عربي-دولي

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-03-03
15:30 | 2021-03-03
15:00 | 2021-03-03
14:30 | 2021-03-03
14:00 | 2021-03-03
13:30 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website