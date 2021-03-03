روحاني: إذا كانت هناك إرادة جدية لرفع الحظر عن طهران سنتراجع عن خطوات خفض التزاماتنا النووية

قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم: "إذا كانت هناك إرادة جدية لرفع الحظر عن طهران سنتراجع عن خطوات خفض التزاماتنا النووية"، داعيا الادارة الاميركية إلى ان "تعلن بوضوح خطأ سياسات الادارة السابقة وتقدم التعويضات عن خسائرنا".وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء: "إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق النووي فسنفعل ذلك. شهدنا تغييرا بسيطا في تصريحات الإدارة الأميركية ولم نشهد تغييرا عمليا في سياستها تجاه طهران".ولفت روحاني الى ان "الاتفاق النووي يعتبر اهم اتفاقية سياسية وقعتها ايران في تاريخها وقامت في هذا الاتفاق بعمل جبار"، وقال: "تبين للجميع قدرتنا على القيام بكل ما نحتاجه في مجال نصب اجهزة الطرد المركزي".وتابع: "بإمكاننا ان نتطور في المجال النووي ونشرعن صناعاتنا التي كانت شرعية في الاساس، صمدنا في الحرب الاقتصادية وحافظنا على الاتفاق النووي الذي اوجدناه".