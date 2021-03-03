عربي-دولي

روحاني: إذا كانت هناك إرادة جدية لرفع الحظر عن طهران سنتراجع عن خطوات خفض التزاماتنا النووية

Lebanon 24
03-03-2021 | 09:38
A-
A+
Doc-P-799149-637503613179730915.jpg
Doc-P-799149-637503613179730915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم: "إذا كانت هناك إرادة جدية لرفع الحظر عن طهران سنتراجع عن خطوات خفض التزاماتنا النووية"، داعيا الادارة الاميركية إلى ان "تعلن بوضوح خطأ سياسات الادارة السابقة وتقدم التعويضات عن خسائرنا".

وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء: "إذا التزمت جميع الأطراف بتعهداتها في الاتفاق النووي فسنفعل ذلك. شهدنا تغييرا بسيطا في تصريحات الإدارة الأميركية ولم نشهد تغييرا عمليا في سياستها تجاه طهران".

ولفت روحاني الى ان "الاتفاق النووي يعتبر اهم اتفاقية سياسية وقعتها ايران في تاريخها وقامت في هذا الاتفاق بعمل جبار"، وقال: "تبين للجميع قدرتنا على القيام بكل ما نحتاجه في مجال نصب اجهزة الطرد المركزي".

وتابع: "بإمكاننا ان نتطور في المجال النووي ونشرعن صناعاتنا التي كانت شرعية في الاساس، صمدنا في الحرب الاقتصادية وحافظنا على الاتفاق النووي الذي اوجدناه".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2021-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:00 | 2021-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-03-03
12:30 | 2021-03-03
12:00 | 2021-03-03
11:30 | 2021-03-03
11:00 | 2021-03-03
10:30 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website