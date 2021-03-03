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انفجار قرب مركز اختبارات كورونا في هولندا

Lebanon 24
03-03-2021 | 10:05
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أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا أصاب مركزا لاختبار فيروس كورونا في بلدة شمالي أمستردام قبل وقت قصير من افتتاحه يوم الأربعاء، ما أدى إلى تحطم النوافذ لكن لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة في إقليم شمال هولندا في بيان، إن الانفجار وقع في بلدة بوفينكارسبيل، لافتة إلى أن عناصرها طوقت المنطقة للتحقيق.

ولم يعرف حتى الآن سبب الانفجار.
المصدر: روسيا اليوم
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