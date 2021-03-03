إسرائيل تنفّذ حملة اعتقالات واسعة تطال القيادي في "الجهاد" بسام السعدي

نفّذت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، طالت الأسير المحرّر، بسام السعدي، القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي".



وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فلسطينية، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية السعدي، من منزله في مخيّم جنين، في عملية بدأت باقتحام 30 دورية عسكرية مدخل المخيّم الرئيسي ومحاصرة منزل السعدي ثم اقتحامه بعد تفجير بوابته.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ العشرات من الجنود دهموا المنزل واحتجزوا عائلته حتى اعتقال والده الذي تم نقله لجهة مجهولة، بينما دهموا منزل ابن عمه عبد الرحمن، واعتقلوه أيضاً. وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فلسطينية، فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية السعدي، من منزله في مخيّم جنين، في عملية بدأت باقتحام 30 دورية عسكرية مدخل المخيّم الرئيسي ومحاصرة منزل السعدي ثم اقتحامه بعد تفجير بوابته.وأفادت مصادر محلية، بأنّ العشرات من الجنود دهموا المنزل واحتجزوا عائلته حتى اعتقال والده الذي تم نقله لجهة مجهولة، بينما دهموا منزل ابن عمه عبد الرحمن، واعتقلوه أيضاً.

وخلال العملية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود، تخللها إلقاء عبوات مصنعة محلياً تجاه الدوريات وإطلاق الأعيرة النارية من ملثمين وسط المخيم، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية والمطاطية ما أدى لإصابة شاب ومواطنين آخرين بينهم 3 نساء أصبن بشظايا الرصاص، بالإضافة إلى عدة إصابات بالاختناق.

ويعتبر بسام السعدي (61 عاماً) من أبرز قادة حركة "الجهاد" في فلسطين، وقضى في السجون الإسرائيلية 13 عاماً بعدما تعرض للاعتقال مرات عديدة كان آخرها لمدة عامين، حيث تحرّر في شباط من العام الماضي.



ودانت حركة "الجهاد الاسلامي" اعتقال السعدي، مشيرة إلى أنّه "مع ازدياد الحديث عن الانتخابات الفلسطينية يستمر الاحتلال بأجندته اليومية اعتقالا وبطشاً بأبناء شعبنا وقياداته المجاهدة ليصوب ذلك لنا المسير على أرض فلسطين المحتلة".