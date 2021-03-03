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عربي-دولي
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ 5 أشهر
Lebanon 24
03-03-2021
|
13:30
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سجّلت السلطات الصحية الروسية أقلّ من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي، ما يمثّل أدنى حصيلة منذ 5 أشهر.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي "كورونا" في روسيا اليوم الأربعاء أنّه تمّ رصد 10535 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11565 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ الرابع من تشرين الأول العام الماضي.
وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1284 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (962 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 12.5% من المرضى الجدد.
وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 452 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه "كورونا" (مقابل 441 وفاة أمس)، فيما تماثل 15694 مريضاً للشفاء.
وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و278750 إصابة مؤكّدة منها 87348 حالة وفاة و337668 حالة نشطة وثلاثة ملايين و853734 حالة شفاء.
المصدر:
روسيا اليوم
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