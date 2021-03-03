عربي-دولي

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ 5 أشهر

Lebanon 24
03-03-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-799187-637503689677502461.jpg
Doc-P-799187-637503689677502461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّلت السلطات الصحية الروسية أقلّ من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي، ما يمثّل أدنى حصيلة منذ 5 أشهر.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي "كورونا" في روسيا اليوم الأربعاء أنّه تمّ رصد 10535 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11565 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ الرابع من تشرين الأول العام الماضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1284 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (962 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 12.5% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 452 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه "كورونا" (مقابل 441 وفاة أمس)، فيما تماثل 15694 مريضاً للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و278750 إصابة مؤكّدة منها 87348 حالة وفاة و337668 حالة نشطة وثلاثة ملايين و853734 حالة شفاء.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2021-03-03
15:30 | 2021-03-03
15:00 | 2021-03-03
14:30 | 2021-03-03
14:00 | 2021-03-03
13:00 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website