تراجع المنح العربية لميزانية فلسطين 85% خلال 2020

تراجع إجمالي المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية العامة الفلسطينية بنسبة 84.9% خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2019، وسط تراجع حاد في الدعم السعودي.ووفقاً لبيانات الميزانية الفلسطينية لعام 2020 الصادرة عن وزارة المالية، الأربعاء، فإنّ مجمل الدعم المالي العربي خلال 2020 بلغ 132.4 مليون شيكل (40 مليون دولار)، مقابل 876.3 مليون شيكل (265.5 مليون دولار) في 2019.يتزامن التراجع مع رفض السلطة الفلسطينية "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتصريحات للأخير في أيلول الماضي، قال فيها إنه طلب "من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".بينما في تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحافي، إنّ "دولاً شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.وتعد الدول النفطية، الممول العربي الأوحد تقريباً للميزانية الفلسطينية؛ إذ واجهت في 2020 تراجعات حادة في أسعار الخام (مصدر الدخل الرئيس لها) لأدنى مستوى منذ 21 عاماً عند 15 دولاراً لبرميل برنت.وخلال العام الماضي، تراجع الدعم السعودي للميزانية الفلسطينية بنسبة 81.4% إلى 107.4 ملايين شيكل، نزولاً من 576.7 مليون شيكل في 2019.بينما توزع باقي الدعم العربي خلال 2020، بين قطر بقيمة 21.5 مليون شيكل، وسلطنة عمان بـ 3.5 ملايين شيكل.في 2019، قدّمت الجزائر دعماً للميزانية العامة الفلسطينية بقيمة 94 مليون شيكل، وقطر 170.2 مليون شيكل، وسلطنة عمان 35.4 مليون شيكل.بالمجمل، تراجع الدعم المالي العربي والأجنبي للميزانية العامة الفلسطينية في 2020 بنسبة 31.3% إلى 369.7 مليون دولار، من 538.3 مليون دولار في 2019، ومن متوسط مليار دولار سنوياً قبل 2015.