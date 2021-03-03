الحكومة الكويتية تؤدي اليمين

أدت حكومة كويتية جديدة اليوم اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما استقالت الحكومة السابقة في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة.وكان أمير الكويت كلف رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدمت حكومته باستقالتها في كانون الثاني الماضي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة أدت اليمين أمام أمير البلاد.ونقلت الوكالة عن الشيخ نواف قوله: "أمامكم مسؤوليات جسام لا سيما في هذه المرحلة المهمة". وأضاف "إنني على يقين أنكم قادرون على مواجهتها والإنطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية".وكان رئيس الوزراء الكويتي قدم في 13 كانون الثاني رسميا استقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تأليفها.وجاءت الاستقالة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي وإعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.ويتهم النواب رئيس الحكومة "بمخالفة أحكام الدستور عند تأليف الحكومة، وعدم مراعاة عناصر المجلس واتجاهاته وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الامة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تأليفها طبقا للمادة 98 من الدستور".وكانت المعارضة الكويتية عززت موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 كانون الأول الماضي بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة.وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلادهم التي يشكل الوافدون فيها 70% من السكان.وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.وتهز البلاد منذ أعوام عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد "الربيع العربي" في 2011، شهدت البلاد استقالة 10 حكومات.