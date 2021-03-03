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سوريا بخير... بازار للتسوق في دمشق

Lebanon 24
03-03-2021 | 17:00
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 أقيم في مدينة الجلاء الرياضية في العاصمة السورية دمشق على مدى ثلاثة أيام، بازار للتسوق بعنوان "سورية بخير"، لمناسبة اقتراب عيد الأم.

وأشار مدير البازار منار الكسم الى "أهميته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حيث تتوفر فيه كافة السلع بتخفيض يتراوح بين 20 و 30 % على معظم البضائع، وبحسم قدره 50% لأمهات الشهداء".

وأكد مدير التسويق عمار سرحان "ضرورة إقامة مثل هذه البازارات للتخفيف عن المواطن السوري وتمكينه من شراء ما يحتاجه لنثبت أن سورية ما زالت بخير".

يذكر أن هذا البازار يضم الى جانب المواد والسلع اليومية، أعمالا يدوية من تطريز ونقش عالخشب ومربيات ومواد غذائية منزلية الصنع.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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