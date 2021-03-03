الشرطة تحذّر من "خطة ميليشيا" لـ"اقتحام" الكونغرس غداً

أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم، استعدادها للتصدي إلى "أي تهديد"، منبّهة من "خطة محتملة لميليشيا" لمهاجمة مقرّ الكونغرس، الخميس، بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني إلى هجوم على يد أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.وكتبت الشرطة في بيان: "حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 آذار"، وأكدت أنّها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة". ويعتقد أعضاء في حركة "كيو-أنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة أنّ في 4 آذار سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية.