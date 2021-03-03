عربي-دولي

الشرطة تحذّر من "خطة ميليشيا" لـ"اقتحام" الكونغرس غداً

Lebanon 24
03-03-2021 | 18:41
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أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم، استعدادها للتصدي إلى "أي تهديد"، منبّهة من "خطة محتملة لميليشيا" لمهاجمة مقرّ الكونغرس، الخميس، بعدما تعرّض في 6 كانون الثاني إلى هجوم على يد أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكتبت الشرطة في بيان: "حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 آذار"، وأكدت أنّها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة". ويعتقد أعضاء في حركة "كيو-أنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة أنّ في 4 آذار سوف ينصّب ترامب رئيساً لولاية ثانية.
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