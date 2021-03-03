بلينكن: لن نتردد باستخدام القوة في حال تعرض أميركيين للخطر

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية لن تتردد باستخدام القوة إذا تعرضت أرواح الأميركيين للخطر.وتعليقاً على تعرض قاعدة عين أسد العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين لهجوم اليوم، قال بلينكن: "لن نتردد في اللجوء إلى الرد العسكري لحماية الأميركيين كما فعلنا سابقاً في الرد على الميليشيات العراقية".في سياق آخر، قال بلينكن إن واشنطن ستعمل مع الصين "حسب مصالحنا"، مضيفاً: "سننتقد سجل الصين في انتهاكات حقوق الإنسان".وشدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن تفضّل "الدبلوماسية في التعامل مع تحديات العالم".وتعليقاً على ما أعلنته شرطة الكونغرس عن مخطط لاقتحام مبنى الكابيتول، قال بلينكن: "نحن على علم بالتهديدات لاقتحام الكونغرس ونعمل على مواجهتها".