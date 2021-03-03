عربي-دولي

بلينكن: لن نتردد باستخدام القوة في حال تعرض أميركيين للخطر

Lebanon 24
03-03-2021 | 19:30
A-
A+
Doc-P-799305-637503957363794775.jpg
Doc-P-799305-637503957363794775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية لن تتردد باستخدام القوة إذا تعرضت أرواح الأميركيين للخطر.

وتعليقاً على تعرض قاعدة عين أسد العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين لهجوم اليوم، قال بلينكن: "لن نتردد في اللجوء إلى الرد العسكري لحماية الأميركيين كما فعلنا سابقاً في الرد على الميليشيات العراقية".

في سياق آخر، قال بلينكن إن واشنطن ستعمل مع الصين "حسب مصالحنا"، مضيفاً: "سننتقد سجل الصين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وشدد على أن إدارة الرئيس جو بايدن تفضّل "الدبلوماسية في التعامل مع تحديات العالم".

وتعليقاً على ما أعلنته شرطة الكونغرس عن مخطط لاقتحام مبنى الكابيتول، قال بلينكن: "نحن على علم بالتهديدات لاقتحام الكونغرس ونعمل على مواجهتها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-03
22:30 | 2021-03-03
22:00 | 2021-03-03
21:30 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website