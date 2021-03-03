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مجلس الوزراء اليمني يرحب بالعقوبات الأميركية على قياديين حوثيين

Lebanon 24
03-03-2021 | 20:30
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رحب مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، بقرار الإدارة الأميركية القاضي بفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية لدورهما في استهداف المدنيين والسفن التجارية في المياه الدولية ودول الجوار.

وأكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبدالملك، أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة. وقال إن "استمرار الصمت يشجع ميليشيا الإرهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل إيران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الإرهابية والتهديدية لسلامة وأمن الملاحة العالمية ودول الجوار".

ولفت المجلس، في بيان صادر عن اجتماعه إلى أن الهجمات الانتحارية للحوثيين الانقلابية في أطراف محافظة مأرب لم تجنِ "سوى المزيد من الهزيمة والزج بمزيد من المغرر بهم إلى محارق الموت خدمةً لأجندة ومشروع إيران التدميري والتخريبي في المنطقة".
وعبّر المجلس عن تقديره "للتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، من أجل إجهاض المشروع الإيراني في اليمن". كما ثمن "الدور الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وحمّل مجلس الوزراء اليمني ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، واستمرار استهدافها للمدنيين والنازحين في مأرب ورفضها الحلول السلمية للأزمة. وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواقف واضحة من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين والنازحين في مأرب.
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