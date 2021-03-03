عربي-دولي

الكاظمي: الهجمات على قواعد عسكرية بالعراق لا يمكن تبريرها

Lebanon 24
03-03-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-799313-637503967115187968.jpg
Doc-P-799313-637503967115187968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إن الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية "لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان".


وجاء هذا التصريح خلال ترؤس الكاظمي اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، لمناقشة عدد من التطورات الأمنية.

واطلع القائد العام على استكمال التحضيرات والاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، والتي تعد زيارة تاريخية تضعه على طريق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما ستعزز الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته الدينية. 

كما ناقش المجلس الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد صباح اليوم، حيث أكد القائد العام للقوات المسلحة أن هكذا هجمات "تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان وأي مسمى، وأنها تضر بالتقدم الذي يحققه العراق".

وشدد الكاظمي على أن الأجهزة الأمنية لديها "توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها"، رافضاً "محاولات التشبث بانتماء غير حقيقي لإحدى الأجهزة الأمنية العراقية، وتحركها بغطاء مزيف"، مشددا على أن "محاسبة المسيئين من أي جهة كانت، سيصب في حماية سمعة قواتنا الأمنية البطلة". 

كما أكد أن "أي طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو أنه قادر على فرض أجندته على العراق وعلى مستقبل أبنائه، فهو واهم". 

وأضاف "مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا تحتم علينا أن لا نسمح لمنطق السلاح أن يتقدم على منطق الدولة، وأنه لابد للعراق من إخراج نفسه من الصراعات الإقليمية والدولية والتحرك وفق أولويات عراقية خالصة، وإننا ندعو جميع القوى السياسية لاتخاذ مواقف معلنة وواضحة لدعم توجه الحكومة في هذا الإطار ولحماية الشعب والدولة". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-03
23:00 | 2021-03-03
22:30 | 2021-03-03
21:30 | 2021-03-03
21:00 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website