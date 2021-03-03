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رئيس الأركان الإسرائيلي: قرار "الجنائية الدولية" لن يردعنا عن مواصلة العمل

Lebanon 24
03-03-2021 | 23:59
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اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب على الأراضي الفلسطينية "باطلا".

وقال الجنرال في رسالة إلى قادة وجنود الجيش بشأن القرار، إن "هذا القرار هو قرار باطل من أساسه وتم اتخاذه بشكل غير مهني ودون أي صلاحية".

وأضاف أن "هدف جيش الدفاع هو حماية أمن دولة إسرائيل ومواطنيها وهذا القرار لن يردعنا عن مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف".

وأكد كوخافي: "لن نسمح لأي مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتنا للدفاع عن إسرائيل لاسيما تعريض من يخدم في جيش الدفاع الى خطر قضائي".

وجاء ذلك بعد أن أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء التحقيق في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية. وقد رفضت إسرائيل هذا التحقيق، حيث اعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هجوما" على إسرائيل.
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