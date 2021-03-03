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الكونغرس مهدد... تعزيز الأمن في الكابيتول بعد "مؤامرة محتملة" تهدف لـ"تنصيب حقيقي لترامب"!

Lebanon 24
03-03-2021 | 23:00
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كشفت شرطة الكونغرس، الأربعاء، عن إجراءات أمنية إضافية بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن "مؤامرة محتملة لمهاجمة مبنى الكابيتول من قبل مليشيا محددة، الخميس، 4 آذار"، حسب موقع أكسيوس.

وقالت الشرطة في بيان: "لقد أجرينا بالفعل تعزيزات أمنية كبيرة بما يشمل زيادة أفرد الأمن لضمان حماية الكونغرس والجمهور، وضباط شرطتنا".

وفي السادس من كانون الثاني الماضي اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكونغرس، لمنعه من تثبيت فوز منافسه وقتها، جو بايدن، في الانتخابات. وقد أسفرت العملية عن مقتل خمسة  أشخاص.

وحتى الآن تم توجيه الاتهام لنحو ثلاثمائة شخص.

وتروج مجموعات متشددة مؤيدة لترامب إلى أن الرابع من آذار هو تاريخ التنصيب الحقيقي لترامب.

وأوضحت شرطة الكونغرس أنها تعمل مع شركائها، ولائيًّا وفدراليًّا، لوقف أي تهديدات لمبنى الكابيتول. 

وقالت في البيان: "نتعامل مع المعلومات الاستخباراتية على محمل الجد"، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها شرطة الكابيتول عن تهديدات.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية، فقد أكدت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوغاناندا بيتمان، قبل أيام، وجود معلومات استخباراتية تشير إلى أن بعض المتطرفين الذين شاركوا في أعمال العنف في السادس من كانون الثاني ناقشوا خططا لمهاجمة المبنى مرة أخرى.

وفي منتصف فبراير، طلبت شرطة الكابيتول بقاء ما يقرب من خمسة آلاف جندي من الحرس الوطني في واشنطن حتى 12 مارس، وفقا لشبكة "سي أن أن".
المصدر: الحرة
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