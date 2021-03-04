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عربي-دولي
حان الوقت لانشاء "ناتو" للشرق الأوسط ضد ايران
Lebanon 24
04-03-2021
|
06:16
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كتب رونالد لاوندر (دبلوماسي أميركي إبان إدارة رونالد ريغان ورجل أعمال ورئيس الكونغرس اليهودي العالمي) في "الشرق الاوسط":
في ثمانينات القرن العشرين عملت في البنتاغون، حيث شغلت منصب سفير الولايات المتحدة إلى النمسا. وهناك، استشففت عن كثب الدور الحاسم الذي لعبه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ضمان أمن أوروبا واستقرارها ضد التهديد السوفياتي. بلغنا الآن بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، وقد يكون هذا هو الوقت المواتي لتشكيل حلف شمال الأطلسي عربي - إسرائيلي لضمان أمن الشرق الأوسط واستقراره ضد التهديد الإيراني.
يمكن أن يكون الأعضاء المؤسسون لهذا التحالف الجديد الذي سيُعرف باسم منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط، جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي سبق لها أن دخلت في معاهدة سلام مع إسرائيل أو تربطها بهذه الأخيرة علاقة مفتوحة على غرار مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب. أنا متفائل بأن دولاً عربية أخرى قد تنضم إلى اتفاقات أبراهام قريباً. ويمكن أيضاً لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط أن تعمل على تعزيز العلاقات مع اليونان وقبرص وبعض البلدان الأفريقية بهدف حماية استقرارها وتشجيع التنمية الاقتصادية السريعة.
من هنا يمكن أن يشكل هذا التحالف الجديد حصناً منيعاً بوجه إيران. وبالتالي، يمكن أن يلجم طموحات تركيا الإمبريالية ويحارب التطرف والإرهاب ويمهد الطريق أمام مصالحة إسرائيلية - فلسطينية تكون حذرة وتدريجية. كما يمكنه أن يستفيد من التقدم التاريخي الذي شهدناه العام الماضي ليرسي أسساً جديدة لشرق أوسط جديد. لقراءة المقال كاملاً
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