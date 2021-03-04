8 جرحى بحادث طعن في السويد.. والشرطة تعتبره "هجوما إرهابيا"

قالت الشرطة السويدية، مساء أمس الأربعاء، إن رجلا في العشرينات من عمره هاجم 8 أشخاص "بجسم حاد"، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة في مدينة فيتلاندا السويدية.





وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرت هذه الفكرة إلى الاشتباه في أنه "هجوم إرهابي". ونقل المهاجم إلى المستشفى بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه أثناء محاولة اعتقاله، في أعقاب الهجوم الذي وقع في المدينة السويدية الجنوبية بعد ظهر أمس، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".وقالت الشرطة في بيان إنها تعاملت في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل"، لكنها غيرت هذه الفكرة إلى الاشتباه في أنه "هجوم إرهابي".