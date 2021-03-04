بعد "مخطط الاقتحام".. مجلس النواب الأميركي يلغي جلسته اليوم

قرر مجلس النواب الأميركي إلغاء جلسة كانت مقررة اليوم الخميس، بعد تحذيرات أمنية من معلومات تشير إلى مخطط محتمل من "ميليشيات" لاقتحام مبنى الكابيتول، حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء.

وقال مساعد ديمقراطي إن مجلس النواب لن ينعقد الخميس "لأسباب منها تهديد أمني حددته شرطة الكابيتول".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة المكلفة أمن مبنى الكابيتول في واشنطن، الأربعاء، استعدادها للتصدي إلى "أي تهديد"، منبهة من "خطة محتملة لميليشيا" لمهاجمة مقر الكونغرس الخميس، بعدما تعرض في 6 كانون الثاني إلى هجوم على يد أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعتقد أعضاء في حركة "كيو أنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة، أن في 4 آذار سوف ينصب ترامب رئيسا لولاية ثانية.

وكتبت الشرطة في بيان "حصلنا على معلومات تشير إلى خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام مبنى الكابيتول في 4 مارس"، وأكدت أنها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة"

وأضافت: "نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد. نظرا لطبيعة هذه المعلومات الحساسة لا يمكننا اعطاء مزيد من الإيضاحات في هذه المرحلة".