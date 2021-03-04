عودة سوريا إلى الجامعة العربية.. ماذا كشف أبو الغيط؟

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي.وحول الأزمة السورية، أكد شكري في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية أن "عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي"، مضيفا "يفترض أن تظهر سوريا بشكل جدي إرادة للحل السلمي".وأوضح شكري رفض بلاده لجميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية.وقال شكري: "بخصوص التدخلات التركية في المنطقة فإننا نؤكد رفضنا القاطع لاستمرارها في المنطقة وأيضا استمرار قوات تركية على أراض عربية".وأضاف: "نؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار في ليبيا دون إنهاء التدخلات الخارجية واحترام وقف إطلاق النار".