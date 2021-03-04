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"أنصار الله": استهدفنا هدفا هاما في قاعدة الملك خالد والإصابة كانت دقيقة

Lebanon 24
04-03-2021 | 11:30
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أعلن يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الخميس، إن سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

 

وقال سريع في تغريدة عبر تويتر: "تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من إستهداف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة"، مضيفا: "الاستهداف يأتي ردا على تصعيد الأعداء واستمرار الحصار والعدوان على بلدنا العزيز".

 

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، في وقت سابق الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

 

وأشار التحالف العربي "أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني".

 

وتقود السعودية منذ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.

المصدر: سبوتنيك
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