عربي-دولي

"أول حالة مؤكدة" لتهريب لقاحات كورونا مزيفة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:25
A-
A+
Doc-P-799560-637504578895348080.jpg
Doc-P-799560-637504578895348080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبلغ متحدث باسم الشرطة الدولية "الإنتربول" مجلة "تايم" بضبط "أول حالة مؤكدة" لتهريب لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد مزيفة عبر القارات.

وقالت "الإنتربول" إنه تم ضبط حوالي 2400 جرعة لقاح مزيف بعد أن وصلت جنوب إفريقيا قادمة من الصين وسط مجموعة كبيرة من كمامات N95 مزيفة في مستودع بالقرب من جوهانسبرج.

وقال الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، في بيان له، الأربعاء: "هذه ليست سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بجرائم لقاحات كورونا"، أي أنه ربما هناك المزيد من الجرائم من هذا النوع التي لم تكشف بعد.

وكان الإنتربول قد حذر دوله الأعضاء البالغ عددها 194 دولة من أن الشبكات الإجرامية تحاول "التسلل إلى سلاسل توريد اللقاحات العالمية وتعطيلها".

وتقول التايم إن هناك مخاوف من أن تصل هذه الكميات الصغيرة المهربة من اللقاحات المزيفة إلى المستهلكين عبر الإنترنت أو القنوات غير الرسمية الأخرى، خاصة في البلدان النامية التي لم تتمكن من الحصول على الإمدادات الكافية.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-03-04
14:01 | 2021-03-04
14:00 | 2021-03-04
13:30 | 2021-03-04
13:00 | 2021-03-04
12:30 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website