عربي-دولي

بومبيو: سأترشح لرئاسة أميركا في هذه الحالة..

Lebanon 24
04-03-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-799563-637504583141531774.jpg
Doc-P-799563-637504583141531774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أنه مستعد لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة في حال لم يقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ذلك.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع " فوكس نيوز" أنه كان ومنذ مدة طويلة "جزءاً من الحركة المحافظة لفترة طويلة أسعى جاهداً لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب"، مشيرا إلى أن كان دائمًا على استعداد للكفاح وأنه مهتم بالولايات المتحدة. وتابع: "أسعى للاستمرار في ذلك الكفاح".

ولدى سؤاله فيما إذا كان ما يقوله يعني "ربما قوية" أي اشارة قوية إلى استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية، أجاب "نعم يبدو هذا مثاليا".

وكان ترامب قبل لمح قبل نحو يومين إلى إمكانية ترشحه  للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-03-04
14:01 | 2021-03-04
14:00 | 2021-03-04
13:30 | 2021-03-04
12:30 | 2021-03-04
12:25 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website