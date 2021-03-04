بومبيو: سأترشح لرئاسة أميركا في هذه الحالة..

أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، أنه مستعد لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة في حال لم يقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ذلك.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع " فوكس نيوز" أنه كان ومنذ مدة طويلة "جزءاً من الحركة المحافظة لفترة طويلة أسعى جاهداً لمواصلة القيام بذلك وسأترشح للرئاسة إلا إذا لم يترشح ترامب"، مشيرا إلى أن كان دائمًا على استعداد للكفاح وأنه مهتم بالولايات المتحدة. وتابع: "أسعى للاستمرار في ذلك الكفاح".

ولدى سؤاله فيما إذا كان ما يقوله يعني "ربما قوية" أي اشارة قوية إلى استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية، أجاب "نعم يبدو هذا مثاليا".

وكان ترامب قبل لمح قبل نحو يومين إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.