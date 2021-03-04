عربي-دولي

بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لـ 30 يوماً

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-799575-637504606758477165.jpg
Doc-P-799575-637504606758477165.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة تفاقم جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية. 
 
وفي سياق متصل، قرّر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، إغلاق محافظة نابلس بشكل تام لمدة أسبوع باستثناء الصيدليات فقط على أن تعمل المخابز 3 أيام في الأسبوع ابتداء من يوم السبت المقبل.
 
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1694 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكان المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، قد حذر قبل أسبوع من أنّ "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جداً".

وأوضح النجار أنّ أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس، وقال: "الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات".

وأضاف: "الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير".
 
 
المصدر: وكالة معا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2021-03-04
17:35 | 2021-03-04
17:00 | 2021-03-04
16:30 | 2021-03-04
16:00 | 2021-03-04
15:30 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website