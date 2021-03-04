بسبب "كورونا".. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لـ 30 يوماً

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك لمواجهة تفاقم جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية الإخبارية.

وفي سياق متصل، قرّر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، إغلاق محافظة نابلس بشكل تام لمدة أسبوع باستثناء الصيدليات فقط على أن تعمل المخابز 3 أيام في الأسبوع ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1694 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وكان المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، قد حذر قبل أسبوع من أنّ "الوضع الوبائي لفيروس كورونا في فلسطين كارثي وسيئ وصعب جداً".



وأوضح النجار أنّ أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس، وقال: "الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات".



وأضاف: "الجانب الأخطر في ذلك هو أن أسرة المستشفيات قد امتلأت، وهناك مرضى ينتظرون أحيانا حتى يموت مريض آخر، من أجل أن يجد له سرير".