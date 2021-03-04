في أفغانستان... اغتيال طبيبة نسائية

قتلت طبيبة نسائية أفغانية، اليوم، في انفجار قنبلة تم تثبيتها على عربتها في جلال أباد في شرق البلاد، حيث قتلت قبل يومين 3 موظفات في محطة تلفزيونية".وقال عضو في مكتب حاكم ولاية ننغرهار لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "قتلت طبيبة نسائية في انفجار قنبلة في مدينة جلال أباد".وأوضح هذا المسؤول أن القنبلة وضعت في خلفية عربة ريكشو كانت تستخدمها الضحية للذهاب إلى عملها، مضيفا أن طفلا أصيب بجروح.وأكد متحدث باسم مستشفى في الولاية حصيلة الاعتداء الذي لم تتبنه بعد أي جهة.ويأتي الهجوم بعد يومين من اغتيال 3 موظفات في محطة "اينيكاس تي في" التلفزيونية المحلية بالرصاص في جلال أباد.وفي الأشهر الأخيرة، تشهد أفغانستان بشكل متزايد عمليات اغتيال تستهدف صحافيين وقضاة وأطباء ومسؤولين سياسيين ورجال دين وناشطين حقوقيين.وأشاعت هذه الجرائم الذعر في أنحاء البلاد وأجبرت الكثير من أفراد المجتمع المدني على الاختباء بل حتى مغادرة البلاد.