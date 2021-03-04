الأمم المتحدة دعت الجيش البورمي الى وقف قتل المتظاهرين

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم، الجيش البورمي إلى الكف عن "قتل المتظاهرين وسجنهم"، مشيرة إلى مقتل 54 منهم توقيف أكثر من 1700، منذ انقلاب الأول من شباط.



وقالت في بيان نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية": "إنه لأمر مشين أن تطلق قوات الأمن الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين في كل أنحاء البلاد. أنا مستاءة أيضا بسبب الاعتداءات الموثقة ضد الطاقم الطبي في أقسام الطوارئ وفرق الإسعاف التي تحاول تقديم خدمات الرعاية الى الجرحى".