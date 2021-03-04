عربي-دولي

روحاني عن الاتفاق النووي: لا يمكن إنقاص شيء منه أو الزيادة عليه!

Lebanon 24
04-03-2021 | 16:00
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أكّد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنّ الاتفاق النووي "نص واتفاق واحد، ولن نتفاوض على شيء جديد في هذا الاتفاق، لقد انتهى الأمر ولا يمكن إنقاص شيء منه أو الزيادة عليه".
 
وقال روحاني في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إنّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكاناً للألاعيب السياسية؛ بما يلزم على البعض ألا يعتقدوا بأنهم يستطيعون في هذه الظروف الجديدة إضافة شيء إلى الاتفاق النووي".

وأضاف: "إنّ الدول الأوربية التي تدعي الصداقة معنا تسعى هذه الأيام وراء إصدار مشروع قرار ضدّ إيران في الوكالة، اليوم وغداً، وأنني أنصحهم بألا يفعلوا هذا الأمر".

وتابع: "كما أنصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بألا تسمح لهم بتخريب العلاقات الطيبة التي تجمعنا".

وطالب رئيس الجمهورية "الترويكا الاوروبية" بـ"الكف عن هذا الأمر؛ مشدّداً على أن "الوكالة مكان تقني، لذا دعونا نواصل أعمالنا التقنية مع الوكالة بشكل جيد".

المصدر: إرنا
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