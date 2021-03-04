عربي-دولي

إعلان مقلق من "الصحة العالمية" حول كورونا.. ارتفاع الإصابات في أوروبا

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:01
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع من جديد في الدول الأوروبية، وذلك بعد تراجع شهدته خلال الستة أسابيع الأخيرة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه إنه في "الأسبوع الماضي، تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا بنسبة 9% لتبلغ أكثر من مليون بقليل"، مضيفاً إن هذا الأمر يضع حداً لتراجع واعد لعدد الإصابات الجديدة استمرّ ستة أسابيع، مع تسجيل أكثر من نصف الدول الأوروبية عدداً متزايداً من الإصابات الجديدة".
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