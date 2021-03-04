عربي-دولي

لافروف يتوجه لجولة خليجية ستشمل الإمارات والسعودية وقطر

Lebanon 24
04-03-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-799633-637504730877054494.jpg
Doc-P-799633-637504730877054494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لزيارة منطقة الخليج الأسبوع المقبل بجولة إقليمية ستشمل كلا من الإمارات والسعودية وقطر.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين اليوم الخميس أن جولة لافروف القادمة ستستمر من 8 حتى 12 اذار الجاري.

وأشارت زاخاروفا إلى أن أجندة عميد الدبلوماسية الروسية في الدول الخليجية تشمل أفق التعاون في أسواق الطاقة وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
22:04 | 2021-03-04
22:00 | 2021-03-04
21:58 | 2021-03-04
21:30 | 2021-03-04
21:00 | 2021-03-04
20:30 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website