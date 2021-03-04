لافروف يتوجه لجولة خليجية ستشمل الإمارات والسعودية وقطر

يستعد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لزيارة منطقة الخليج الأسبوع المقبل بجولة إقليمية ستشمل كلا من الإمارات والسعودية وقطر.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين اليوم الخميس أن جولة لافروف القادمة ستستمر من 8 حتى 12 اذار الجاري.وأشارت زاخاروفا إلى أن أجندة عميد الدبلوماسية الروسية في الدول الخليجية تشمل أفق التعاون في أسواق الطاقة وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.