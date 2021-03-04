20 مهاجرا قضوا غرقا بعدما رماهم مهربون في البحر

قضى 20 مهاجرا على الأقل غرقا الاربعاء بعدما قام مهربون برمي عشرات الأشخاص في البحر في خليج عدن بين جيبوتي واليمن، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم.وقالت الناطقة باسم المنظمة لشرق افريقيا والقرن الافريقي ايفون نديجي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "الناجين يعتقدون أن 20 شخصا على الأقل قتلوا. وبعضهم لا يزال مفقودا. وعثر على 5 جثث على ساحل" جيبوتي.وروى ناجون عالجتهم المنظمة الدولية للهجرة في مدينة اوبوك الجيبوتية أن 200 مهاجر على الأقل كانوا مكدسين في المركب الذي أبحر من جيبوتي صباح أمس.وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم، انه "بعد 30 دقيقة على الابحار، أرغم المهربون زهاء 80 شخصا على رمي أنفسهم في البحر".وقالت نديجي أن 60 شخصا فقط عادوا الى الشاطئ.