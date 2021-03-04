عربي-دولي

زلزال قوي ثان يضرب نيوزلندا خلال يوم!

Lebanon 24
04-03-2021 | 22:04
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ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، الخميس، سواحل نيوزلندا، للمرة الثانية خلال يوم.

وذكرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على سواحل أرخبيل كرماديك التابع لنيوزلندا.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال بلغت قوته 10 درجات ووقع على عمق 10 كيلومترات، ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركزه.

ويأتي ذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة، في وقت سابق من الخميس، سواحل نيوزلندا، وعلى خلفيته أصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ إنذارا من تسونامي.
المصدر: روسيا اليوم
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