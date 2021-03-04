بعد تهديدات جديدة.. تشديد الإجراءات الأمنية حول الكابيتول

فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط الكابيتول في واشنطن الخميس، بعد إعلان الشرطة أن ميليشيا تسعى لمهاجمة الكونغرس الأمريكي، ما يدل على أن القلق لا يزال على أشده بعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعطي بعض أعضاء حركة "كيو-أنون" التي تؤمن بنظرية المؤامرة تاريخ 4 آذار أهمية رمزية لأنه كان موعد تولي الرؤساء الأمريكيين مهامهم حتى 1933.

ولا يزال بعضهم يرفض فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني وهم على قناعة بأن دونالد ترامب سينصب رئيساً لولاية ثانية.

ويسير الحرس الوطني دوريات في محيط الكابيتول الذي تحيط به حواجز عالية منذ 6 كانون الثاني وأسلاك شائكة، في انتشار أمني كثيف يجعل من الصعب تكرار هجوم مماثل.

لكن مجلس النواب قدم إلى مساء الأربعاء تصويتين، إلا أن رئيسته نانسي بيلوسي تعقد مؤتمرها الصحافي الأسبوعي المعتاد في المبنى، فيما أبقي على جلسة مجلس الشيوخ.

ونصح مسؤولو الأمن في الكونغرس البرلمانيين باستخدام المواقف والأروقة تحت الأرض، للوصول إلى الكابيتول وتوخي الحذر.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن مصدر المخاوف معلومات من الاستخبارات الأميركية.

وفي نهاية شباط، تحدثت مجموعة متطرفين "غير محددة عن مشروع للسيطرة على الكابيتول الأميركي"، وفق مذكرة لمكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي، ووزارة الأمن الداخلي الأميركية.

ويؤمن المتطرفون، بأن الانتخابات الرئاسية الأميركية شهدت تزويراً كثيفاً، وينكرون شرعية جو بايدن الذين وصل الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

والأربعاء، أوضحت شرطة الكابيتول أنها حصلت على "معلومات عن خطة محتملة لميليشيا محددة لاقتحام الكابيتول في 4 مارس (آذار)"، وأكدت أنها "على اطلاع واستعداد لأي تهديدات محتملة".