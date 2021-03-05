محاولات تخريب العلاقة السعودية ـ الأميركية

كتب ممدوح المهيني في"الشرق الاوسط": كل المحاولات التي تهدف لتخريب العلاقة بين الرياض وواشنطن لم تنجح ولكنها لا تهدأ. ومن المعروف أن الجماعات المتطرفة مثل «القاعدة» والميليشيات الإيرانية حاولت وفشلت بعملياتها الإرهابية في أميركا والسعودية في خلق أزمة في العلاقات بين البلدين. وهناك مسألة برأيي مهمة يجب التوقف عندها، وهي أن السعودية تحلت بالواقعية واختارت الطريق الصحيح رغم صعوبته، وتجنبت الوقوع فريسة للإحساس بالاستهداف والاضطهاد الإعلامي والسياسي، كما وقعت دول وحكومات أخرى أدخلت بلدانها وشعوبها في حالة من المزاج السوداوي، وعمقت مشاعر العداء التي تزدهر فيه نظريات المؤامرة والاستهداف. وما يحدث بعد ذلك نراه يتكرر، حيث تدخل هذه البلدان في عزلة وتصبح مهووسة بفكرة الإحساس بالضيم وعقدة الاضطهاد، وفي العادة تتخذ قرارات خاطئة بناء على الشعور المتخيل أو الحقيقي بالظلم. واستخدمت بعض الحكومات الفاشلة مثل هذا الإحساس بالاضطهاد كتعويض عن الإخفاق الاقتصادي والسياسي لخلق خصوم تستمد من عدائهم شرعيتها. التحلي بروح الواقعية وفهم طبيعة الصراع الحزبي الداخلي وإدراك مصادر الهجمات من الأطراف المعادية وعدم الانجراف لدعوات الاضطهاد، هو ما جعل العلاقة بين الرياض وواشنطن (واشنطن الجمهورية والديمقراطية) قوية واستراتيجية لعقود رغم الضجيج الذي نسمعه يومياً.

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