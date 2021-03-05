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عربي-دولي
بسبب كورونا.. السعودية تغلق 12 مسجدا
Lebanon 24
05-03-2021
|
08:33
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أنها أغلقت 12 مسجدا في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين.
وقالت الوزارة في بيان إن "عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 25 يوما بلغت 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".
وأشارت إلى أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض و3 في منطقة مكة المكرمة و3 بالمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير.
كما لفتت إلى إعادة فتح 6 مساجد، منها 3 بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من المساجد.
المصدر:
وكالات
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