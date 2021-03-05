عربي-دولي

بسبب كورونا.. السعودية تغلق 12 مسجدا

Lebanon 24
05-03-2021 | 08:33
A-
A+
Doc-P-799838-637505301461500724.jpg
Doc-P-799838-637505301461500724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أنها أغلقت 12 مسجدا في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد المساجد التي تم إغلاقها خلال 25 يوما بلغت 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله".

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد في منطقة الرياض و3 في منطقة مكة المكرمة و3 بالمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير.

كما لفتت إلى إعادة فتح 6 مساجد، منها 3 بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة تطبيق كل التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من المساجد.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-03-05
10:30 | 2021-03-05
10:00 | 2021-03-05
09:30 | 2021-03-05
09:00 | 2021-03-05
08:00 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website