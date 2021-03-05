"سيدة النجاة".. هذه رمزية أولى محطات البابا في زيارة العراق

ستمثل كنيسة "سيدة النجاة" في العاصمة العراقية بغداد، أولى محطات البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية للعراق، فما هي رمزية هذه الزيارة؟

في أول زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للعراق، يبدأ البابا فرانسيس اليوم زيارة إلى بغداد تستمر 4 أيام يزور فيها عددا من المحافظات العراقية من بينها النجف وذي قار وأربيل والموصل بالإضافة إلى العاصمة بغداد.

ويتحضر العراق على قدم وساق لاستقبال البابا الذي سيتوجه من مطار بغداد إلى القصر الرئاسي، للقاء فعاليات اجتماعية ودينية.

وحسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد، فإن البابا سيقيم قداسا في كنيسة "سيدة النجاة" بحضور رسمي وشعبي.

وتأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب في العام 2010، حيث لقي أكثر من 52 مسيحيا مصرعهم، إثر عملية تحرير عشرات الرهائن، احتجزهم تنظيم "القاعدة" الإرهابي داخل الكنيسة الواقع بحي الكرادة في بغداد.

وبينما كانت الكنيسة تقيم قداسا، اقتحمها مسلحون، بعضهم مزوّد بأحزمة ناسفة، وأغلقوا أبواب الكنيسة بعد دخولهم واحتجازهم عشرات الرهائن، حيث طالبوا بإطلاق معتقلين من "القاعدة".

واقتحمت قوة أميركية، الكنيسة برفقة المئات من القوات العراقية، لتحرير الرهائن، غير أن القصف العشوائي لعناصر "القاعدة" وتفجير أحد الانتحاريين نفسه تسبب بسقوط عشرات الضحايا، فيما تمكنت القوة المشتركة من قتل نحو ثمانية انتحاريين.

وتعد زيارة بابا الفاتيكان للعراق أول رحلة خارجية له منذ بدء وباء كورونا العام الماضي، وتشكل الزيارة امتدادا لسلسة زيارات قام بها بابا الفاتيكان إلى الدول العربية تحت شعار تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الأديان.