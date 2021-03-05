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قبل أيام من الانتخابات.. استطلاع إسرائيلي جديد يعطي الليكود 29 مقعدا

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:30
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أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل حصول حزب الليكود في الانتخابات القادمة على 29 مقعدا.

 

فوفقا لاستطلاع أجرته قناة "i24"، قبل 19 يوما على الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة، حصل حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على 29 مقعدًا في الانتخابات، مقابل 17 مقعدًا لحزب "يش عتيد" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد.

 

وقد حصل حزب "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب "الليكود"، على 11 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي، ويليه حزب "يمينا" اليميني برئاسة نفتالي بينت الذي حصل على 10 مقاعد.

 

وبخصوص "القائمة المشتركة" العربية والتي تتكون من "الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير"، بعد انشقاق "القائمة العربية الموحدة"، فقد تراجع تمثيلها بحسب الاستطلاع من 15 مقعدًا حاليًا إلى 10 مقاعد.

 

وطبقا لنتائج الاستطلاع فقد حصل حزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي على 8 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاسة موشيه غافني على 7 مقاعد، وعلى نفس العدد حصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، فيما حصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة وزير الأمن بيني غانتس على 5 مقاعد.

 

وقد حصلت مجموعة من الأحزاب على 4 مقاعد وهي أحزاب "العمل" اليساري برئاسة ميراف ميخائيلي، و"ميرتس" اليساري برئاسة نيتسان هوروفيتش، و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.

 

وفي سؤال حول تأكيد المشاركة بهذا التصويت يوم الانتخابات، أجاب 27% من المستطلعة آراؤهم أنهم "متأكدون"، فيما أجاب 44% أنهم "متأكدون جدًا"، مقابل 3% أجاب بـ "غير متأكد على الإطلاق"، و6% "غير متأكد، فيما أجاب 13% من المستطلعين بـ "متردد"، و7% "لا أعرف وإجابات أخرى".

 

المصدر: سبوتنيك
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