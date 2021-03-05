"زيارة تاريخية".. البابا فرنسيس يغادر روما متوجّهاً إلى العراق (صور)



غادر البابا فرنسيس، صباح اليوم الجمعة، العاصمة الإيطالية روما متوجّهاً إلى العراق في زيارة وصفت بـ"التاريخية" تستمرّ لـ 3 أيام، يتنقّل بين عدد من المحافظات العراقية، من بينها النجف، وذي قار، وأربيل، والموصل.



وتجري زيارة البابا إلى العراق وسط تدابير أمنية مشددة كما تتزامن الزيارة مع تفشي وباء "كورونا"، حيث تجاوز عدد الإصابات في العراق الخمسة آلاف في يوم واحد، فيما تفرض السلطات إغلاقاً تاماً، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وكان البابا فرنسيس قال أمس الخميس عبر "تويتر" باللغة العربية: "غداً سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة 3 أيام. لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرًا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العاصمة بغداد، ثم محافظة النجف للقاء المرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، وكذلك سيزور محافظات أربيل ونينوى، ومدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.