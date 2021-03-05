برا وجوا.. خطة أمنية عراقية لاستقبال البابا فرنسيس

نشر العراق الآلاف من أفراد قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام، وتأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل شهدتها البلاد.

وكشف مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق، أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية، وتحديدا "قوات النخبة"، قد انتشرت على طول طريق مطار بغداد الدولي.

كما شمل الانتشار الأمني الكثيف مناطق الكرادة ووسط بغداد، هذا إلى جانب محيط كنيسة "سيدة النجاة" والتي ستشهد قداسا يقيمه البابا.

وتأتي رمزية هذا القداس بأنه يقام في كنيسة ضربها الإرهاب في العام 2010، حيث لقي أكثر من 52 مسيحيا مصرعهم، إثر عملية تحرير عشرات الرهائن، احتجزهم تنظيم "القاعدة" الإرهابي داخل الكنيسة الواقع بحي الكرادة في بغداد.

إلى جانب ذلك، تم نشر قوة عسكرية في محافظة ذي قار لتأمين الطرق المؤدية لمدينة أور الأثرية في الناصرية مكان ولادة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام.

وبالإضافة إلى التعزيزات الأمنية على الأرض، قال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن الخطة العراقية لزيارة البابا تشمل استعدادات برية وجوية، حيث ستتم حماية طائرة البابا فرنسيس جوا أثناء تحليقها.

وقال مسؤولون من الفاتيكان وزعماء الكنائس المحلية إنهم مطمئنون إلى أن القوات العراقية ستكون قادرة على توفير الحماية الكافية للبابا ومرافقيه.