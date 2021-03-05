عربي-دولي

دولة أوروبية ستسمح لمواطنيها باكتساب جنسية ثانية باستثناء الروسية!

Lebanon 24
05-03-2021 | 12:00
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن أوكرانيا تخطط السماح للمواطنين بحمل الجنسية الثانية، بما في ذلك لدول الاتحاد الأوروبي، باستثناء الجنسية الروسية.

 

وقال الوزير كوليبا اليوم الجمعة: "بالنسبة للجنسية المزدوجة، أنا مؤيد لهذه الفكرة، ونحن نعمل إلى جانب النواب على إجراء تغييرات تشريعية بهذا الشأن. لكن سنستثني دولة واحدة، دولة معتدية ولا يمكن حتى الحديث عن جنسية مزدوجة معها ... نخطط للسماح بالجنسية المزدوجة مع دول الاتحاد الأوروبي... مع جميع دول العالم، مع دول العالم الصديقة لنا والتي لا تشكل أي خطر علينا".

 

ووفقًا لدستور أوكرانيا، يمكن أن يكون للمواطن جنسية واحدة فقط.

 

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا تعليمات إلى مجلس الوزراء لوضع مشروع قانون في غضون شهرين من شأنه أن يحل مشكلة الجنسية المزدوجة.

المصدر: سبوتنيك
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