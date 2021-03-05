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هزة أرضية تضرب مدينة حمص.. هذه قوتها وهذه الخارطة

Lebanon 24
05-03-2021 | 11:28
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أفادت "سانا" بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة حمص.

وأضافت الوكالة بأن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل بوزارة النفط" تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم عند الساعة 01:24 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 64 كم جنوب شرق مدينة حمص". 
 

المصدر: سانا
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