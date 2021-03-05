عربي-دولي

الخارجية التركية: نرفض قرارات الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الجامعة العربية

Lebanon 24
05-03-2021 | 14:30
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أعربت وزارة الخارجية التركية عن "رفضها المطلق" لقرارات الاجتماع الأخير لمجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية حيال تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن الخارجية التركية قولها في بيان "قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في 3 آذار 2021 حيال بلادنا مرفوضة بالجملة ولا تستند على أي دليل".

وشددت الخارجية على أنّ "تلك القرارات لا تحظى بتأييد من الشعوب العربية".

وقالت إن إصرار بعض الدول العربية على مواصلة اتهاماتها المعتادة ضد أنقرة، "للتغطية على أنشطتها الهدامة"، لا يحظى بالقبول من قبل الشعوب العربية الصديقة والشقيقة، وأعضاء الجامعة أيضا يدركون ذلك جيدا.

ولفتت الخارجية إلى أن "بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية أبدت معارضتها للقرارات المتخذة أو تحفظت عليها"، مشيرة إلى "تبني مثل هذه القرارات نتيجة املاءات جهات معينة، ودون عملية تفاوض شفافة بين الدول الأعضاء بشأنها".

وأكدت الخارجية أن تركيا "تبذل الجهد الأكبر لإرساء الأمن والاستقرار في منطقتها والعالم عبر مواقفها المبدئية والحازمة".

وشددت على أن "حماية سيادة ووحدة تراب الدول العربية ضمن أهم أولويات أنقرة بشأن المنطقة".

كما جددت دعوتها للجامعة العربية "لتقديم اسهامات بناءة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنح الأولوية لازدهار الشعوب العربية وطمأنينتها عوضا عن استهداف تركيا بادعاءات لا أساس له".
 
المصدر: الأناضول
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