شيخ الأزهر: زيارة البابا فرنسيس للعراق رسالة سلام وتضامن





وقال شيخ الأزهر: "زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي".



كما سأل الطيب للبابا فرنسيس التوفيق في رحلته، "وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية". اعتبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الجمعة، أنّ زيارة البابا فرنسيس إلى العراق "تاريخية وشجاعة"، واصفاً إياها بأنّها "رسالة سلام وتضامن".وقال شيخ الأزهر: "زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي".كما سأل الطيب للبابا فرنسيس التوفيق في رحلته، "وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".

وسيزور البابا 4 مدن منها الموصل التي كانت معقلاً لتنظيم "داعش"، والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الدمار.



كذلك سيزور البابا فرنسيس مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم، وسيجتمع مع المرجع الديني الشيعي علي السيستاني.