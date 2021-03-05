اعتراض وتدمير 6 مسيّرات "حوثية" باتجاه جنوبي السعودية

أعلن "التحالف العربي في اليمن، اعتراض وتدمير 6 مسيّرات مفخّخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، اليوم الجمعة، باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن، تركي المالكي، بأنّ "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقها "الحوثيون" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أوضح أنه "تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 6 طائرات بدون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، وجميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".



وأكد أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".