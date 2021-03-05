نائب يقترح الحظر على النساء فقط ويثير ضجة.. "هنّ سبب نشر كورونا"

انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله
او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 4, 2021
انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله
وتعرض الدويلة لموجة من ردود الفعل الواسعة من النساء والرجال على حد سواء، واتهمه مغردون بـ "استحقار" النساء، كما سخر آخرون من هذا الطرح الذي وصفه بعضهم بـ "السطحي".
وكتب الدويلة تغريدة، مساء الخميس، قال فيها: "انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه".
رغم ان خروج النساء وتنقلهم في الشوارع قليل مقارنة بالرجال إلا انه اتهمهم بنشر كورونا وبدل مايلوم الحكومة على تقصيرها في إدارتها للأزمة اتهم النساء بشكل عجيب بإسقاط الحكومة ولأنه نبيه بسلامته طالب الدولة بتزويج الرجال بزوجات ثانية لحل ازمة التباعد الاجتماعي
لما يجتمع الحقد والغباء https://t.co/XhX2g7cj5D
— Sarah Rezig سارة رزيق (@Sarah_RezigS) March 4, 2021
رغم ان خروج النساء وتنقلهم في الشوارع قليل مقارنة بالرجال إلا انه اتهمهم بنشر كورونا وبدل مايلوم الحكومة على تقصيرها في إدارتها للأزمة اتهم النساء بشكل عجيب بإسقاط الحكومة ولأنه نبيه بسلامته طالب الدولة بتزويج الرجال بزوجات ثانية لحل ازمة التباعد الاجتماعي
لما يجتمع الحقد والغباء https://t.co/XhX2g7cj5D
والدويلة البالغ من العمر 65 عاما، هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، ومحام، وسبق له العمل في الجيش الكويتي كضابط دروع، وفقا لملفه الشخصي بتويتر.