عربي-دولي

نائب يقترح الحظر على النساء فقط ويثير ضجة.. "هنّ سبب نشر كورونا"

Lebanon 24
05-03-2021 | 13:33
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أثار النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، الجدل بعد أن وجه اتهامات للنساء بأنهن السبب الرئيسي لتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
 

والدويلة البالغ من العمر 65 عاما، هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، ومحام، وسبق له العمل في الجيش الكويتي كضابط دروع، وفقا لملفه الشخصي بتويتر.

 
المصدر: الحرة
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