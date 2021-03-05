نائب يقترح الحظر على النساء فقط ويثير ضجة.. "هنّ سبب نشر كورونا"

انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله

وحذر النائب السابق من سقوط الحكومة بسبب ما سماه "انفلات النساء" في التجمعات الاجتماعية المختلفة التي تساهم في انتشار الفيروس التاجي، مقترحا أن يبقى الحظر على النساء فقط.

وتعرض الدويلة لموجة من ردود الفعل الواسعة من النساء والرجال على حد سواء، واتهمه مغردون بـ "استحقار" النساء، كما سخر آخرون من هذا الطرح الذي وصفه بعضهم بـ "السطحي".

وكتب الدويلة تغريدة، مساء الخميس، قال فيها: "انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه".