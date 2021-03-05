14
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
9
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تونس تفرض إجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا
Lebanon 24
05-03-2021
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت تونس، الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، من بينها رفع قرار منع التنقل بين الولايات، وتخفيف ساعات فرض حظر التجول.
وأوضحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، أنه تقرر رفع منع التنقل بين الولايات، وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.
كما تقرر التخفيف من ساعات حظر التجول الذي كان مفروضا من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، ليصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.
وأكدت بن علية أن الوافدين على تونس "مطالبين بإظهار تحليل كورونا سلبي لا تتجاوز مدة إجراؤه 72 ساعة، والدخول في الحجر الصحي الذاتي، مع القيام بتحليل ثان بعد 48 ساعة من وصولهم إلى البلاد".
كما أعلنت تعديل توقيت غلق المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة ليلا، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وتكثيفها.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
Lebanon 24
البنوك بدأت بتطبيق ضريبة 5% على معاشات الموظفين!؟ (صورة)
06:27 | 2021-03-05
05/03/2021 06:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
Lebanon 24
حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع
11:00 | 2021-03-05
05/03/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
Lebanon 24
بري كان على وشك هذه الخطوة
08:45 | 2021-03-05
05/03/2021 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
الدولار يحلّق والشارع يغلي.. كيف افتتح اليوم في السوق الموازية؟
09:06 | 2021-03-05
05/03/2021 09:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
Lebanon 24
"ولعت" بين برجا والجيّة.. إشكال كبير بين عدد من المحتجين ومناصري "حزب الله"
19:57 | 2021-03-05
05/03/2021 07:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:53 | 2021-03-05
قتلى إثر انفجار سيارة مفخخة في مقديشو
23:30 | 2021-03-05
لأول مرة.. اعتقال مسؤول بإدارة ترامب شارك باقتحام الكابيتول
23:00 | 2021-03-05
غيابه طرح التساؤلات.. لماذا لم يشارك كوشنر في مؤتمر ترامب الأخير؟!
22:30 | 2021-03-05
صحيفة تكشف: مسؤولون إسرائيليون كبار مهددون بالاعتقال
22:00 | 2021-03-05
أميركا تتهم روسيا بعرقلة مساءلة النظام السوري حول الأسلحة الكيماوية
21:30 | 2021-03-05
بسبب سياسات الصين.. استبعاد هونغ كونغ من مؤشر الحرية الاقتصادية
فيديو
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
Lebanon 24
خدعة بصرية مثيرة.. سفينة تطفو في الجو! (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر ميلان" يعزّز صدارته من بوابة "بارما" (فيديو)
21:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف عن تقنية مستشعر الكاميرا "ISOCELL 2.0"!
18:00 | 2021-03-05
06/03/2021 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact