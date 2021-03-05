بسبب سياسات الصين.. استبعاد هونغ كونغ من مؤشر الحرية الاقتصادية





وبحسب المؤسسة الموجودة في واشنطن، فإنّ سنغافورة احتفظت للعام الثاني بلقب الاقتصاد الأكثر حرية للعام 2021، في حين أنّ حرية الاستثمار في هونغ كونغ تضررت بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي بدأت في 2019. أعلنت مؤسسة التراث الأمريكية "هيريتدج فاونديشن" إن هونغ كونغ قد استُبعدت من مؤشر المؤسسة للحرية الاقتصادية بسبب تحكم الصين في سياساتها الاقتصادية، لتحذف بذلك المدينة من قائمة احتلت مركزها الأول على مدى 25 عاماً حتى 2019، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".وبحسب المؤسسة الموجودة في واشنطن، فإنّ سنغافورة احتفظت للعام الثاني بلقب الاقتصاد الأكثر حرية للعام 2021، في حين أنّ حرية الاستثمار في هونغ كونغ تضررت بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي بدأت في 2019.



وأوضحت مؤسسة التراث الأمريكية في مؤشر 2021 الذي نُشر يوم الخميس أن هونغ كونغ ومكاو أيضاً، وكلاهما منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، لم تعودا على القائمة لأنه بالرغم من تمتع مواطنيهما بحرية اقتصادية أكبر من المواطن العادي في الصين، فإن التطورات في السنوات القليلة الماضية أظهرت بوضوح أن هذه السياسات تُدار بالأساس من الصين.



يُشار إلى أنّ الصين تراجعت من المركز 103 إلى المركز 107 على القائمة التي تضم 178 دولة.