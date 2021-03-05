عربي-دولي

لأول مرة.. اعتقال مسؤول بإدارة ترامب شارك باقتحام الكابيتول

Lebanon 24
05-03-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-800044-637505690022553532.jpg
Doc-P-800044-637505690022553532.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لأول مرة منذ واقعة اقتحام مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن خلال يناير الماضي، اعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي مسؤولا عمل في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان مبنى الكابيتول قد تعرض للاقتحام من قبل أنصار ترامب في السادس من يناير، اعتراضا على خسارته للانتخابات على يد غريمه جو بايدن.

وادعى ترامب حينها أن الانتخابات الرئاسية "مزورة"، فيما اعتبره معارضون له دعوة لأنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول، مما أدى لاندلاع أعمال العنف والاقتحام الذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ومنذ يوم الاقتحام، يشن مكتب التحقيقات الفدرالي حملة للقبض على المشاركين فيه، وقد نجح في اعتقال أبرزهم، وذلك بعدما تم توثيق عملية الاقتحام بمقاطع الفيديو والصور.

إلا أن الاعتقال الجديد يعد الأول من نوعه، فهي المرة الأولى التي يتم اعتقال مسؤول عمل في إدارة ترامب، شارك في الاقتحام واعتدى على أفراد من الشرطة.
 
وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن فيدريكو كلين عمل كـ"مساعد متوسط المستوى" في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارة ترامب.

وبدأ كلين عمله مع إدارة ترامب في الحملة الانتخابية عام 2016، وتم تعيينه في وزارة الخارجية بعد أيام من أداء ترامب اليمين الدستورية، وكان يحمل تصريحات أمنية سرية، حتى يوم الاقتحام في السادس من يناير، إلا أنه استقال في 19 كانون الثاني.

ووثق مقطع فيديو كلين وهو يدفع شرطيا بعنف بواسطة درع كان يحمله، في محاولة لخرق خط الشرطة.

ويواجه الرجل تهم "الدخول غير القانوني، والسلوك العنيف وغير المنضبط، وعرقلة الكونغرس وإنفاذ القانون، والاعتداء على ضابط بسلاح خطير".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-03-06
07:45 | 2021-03-06
07:15 | 2021-03-06
06:14 | 2021-03-06
02:15 | 2021-03-06
02:10 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website